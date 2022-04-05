زيلينسكي يطالب بمحاسبة العسكريين الروس على غرار محاكمات نورمبرغ

2022/04/05 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على محاسبة روسيا على "ارتكاب جرائم حرب"، وكذلك طالب زيلينسكي بتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

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