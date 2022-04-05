2022/04/05 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلاف قديم، تجدد بعد استكمال أدوات “القوة”، هذا ما يجري بين رئيس مجلس النواب ونائبه الأول، وفقا لمحللين سياسيين ونواب، الذين أشاروا إلى أن هذا الخلاف سيترك “ندبة” في جسد التحالف الثلاثي.وقال المحلل السياسي علي البيدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، أن “مواقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخلافه مع ممثل التيار الصدري […]

ظهرت المقالة خلاف الحلبوسي والزاملي..



هل سيترك “ندبة” بجسد “الثلاثي”؟ أولاً على ايرث نيوز.

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