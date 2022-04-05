توضيح بشأن اعتقال تاجر مخدرات في الأنبار

2022/04/05 | 23:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسليم المتهم من قبل قيادة عمليات الانبار للحشد.

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