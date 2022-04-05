الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن اعتقال تاجر مخدرات في الأنبار

2022/04/05 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت هيئة الحشد الشعبي، توضيحا بشأن اعتقال تاجر مخدرات في محافظة الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات الانبار للحشد تود ان توضح بان قوة من اللواء 13 بالحشد الشعبي تمكنت وبتاريخ 5-4-2022 وفي واجب مشترك من القاء القبض على المتهم (م.خ.ا) والذي يعمل بحسب المستمسكات الرسمية في وزارة الدفاع العراقية ويسكن بمحافظة أربيل وبحوزته اكثر من مليون حبة مخدرة".وأضافت، أنه "تم تسليم المتهم من قبل قيادة عمليات الانبار للحشد الى قسم شؤون المخدرات بوصل ومحضر رسمي وبحضور الملازم سند سعدون احميد"، لافتة الى ان "القيادة تنفي جميع الاخبار الكاذبة التي نشرها عن الموضوع وانها تحتفظ بحقها القانوني وانها ستقيم دعاوى قانونية بحق كل اساء ونشر اخبار مفبركة بعيدة عن الواقع".

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