استهداف مسؤول محلي في تكريت بعبوة ناسفة

2022/04/05 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف مسؤول محلي في تكريت بعبوة ناسفة.وابلغ المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عبوة لاصقة انفجرت كانت موضوعة اسفل عجلة مدير الاملاك في بلدية تكريت المهندس احمد مظهر التكريتي”، دون اصابات تذكر.

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