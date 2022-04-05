تفاصيل اللقاء بين المالكي والحكيم

2022/04/05 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له .

وقال ببان لحزب الدعوة تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك ، وبحث مستجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين القوى السياسية".

واضاف ان " الجانبان اكدا على اهمية مواصلة الحوارات بين القوى الوطنية من اجل ايجاد مخرج للازمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة تحقق التوازن الوطني وتحفظ للمكون الاكبر ولباقي المكونات الاجتماعية حقوقهم في المشاركة بعملية تحمل مسؤولية بناء البلد وحفظ استقراره".

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