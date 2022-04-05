نرفع التعليق بعد التسوية مع الدفاع.. هيئة الاعلام تعلق بشأن إيقاف برنامج

2022/04/05 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد علقت هيئة الاعلام والاتصالات مجددا، اليوم الثلاثاء، حول إيقاف برنامج مع ملا طلال، مبينة ان التعليق يرفع بعد تسوية الامر مع وزارة الدفاع.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة علي حسين المؤيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار الهيئة يقضي بتعليق برنامج ( مع ملا طلال ) الذي تبثه قناة UTV وليس إيقافه".

وأضاف ان "امر التعليق جاء بناء على شكوى من وزارة الدفاع بعد بث القناة لبرنامج تمت الاساءة فيه للقوات الامنية سيما الجيش العراقي"، مشيرا الى ان "الاشعار جاء من الدفاع فيه عدة عناوين اولهم الارباك الذي تسبب داخل قواتنا اضافة الى التحريض والاساءة للجيش".

وأفاد المؤيد ان "قانون الهيئة يلزمنا بالتعاطي الجاد عند الاساءة للقوات الامنية وورود شكوى من الجهة صاحبة العلاقة وهذا ماجرى حول حيثيات التعليق"، مبينا ان "الهيئة تحترم حرية التعبير وقضية برنامج مع ملا طلال ليست شخصية".

وتابع ان "الهيئة لا تتعامل بالشخصنة و المزاجيات بل وفق القانون والقواعد القانونية وان كل الاعلاميين محط تقدير الهيئة"، مشيرة الى ان "مقدم البرنامج يبث برنامجه منذ سنوات والهيئة لم تتدخل بتاتا و لكن عند ورود اشعار امني او مخالفة صريحة الهيئة تتدخل وفق القانون".

وأشار المؤيد انه "لو كان احمد ملا طلال قد اتى بشخصية من الدفاع توضح بذات الحلقة حول الانتقادات على الوزارة لكان الرأي والرأي الاخر موجود في نفس الحلقة وهذا الامر لم يجري"، مؤكدة "استعداد الهيئة لرفع التعليق بعد تصفية الامر مع وزارة الدفاع".

وبشأن احتمالية استمرار القناة ببث البرنامج اليوم قال مدير الهيئة: "لكل حادث حديث"، مبينا ان "الاعتذار امر ضروري للدفاع ويجب ان يتم من القناة وليس من شخص".

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