شيرين رضا تكشف حقيقة ارتباطها بشاب يصغرها بـ 28 عاما وإصابتها بمرض مناعي

2022/04/05 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حلت الفنانة المصرية، شيرين رضا، ضيفة على برنامج “حبر سري” الذي يبث عبر “القاهرة والناس”، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.ونفت شيرين رضا خلال المقابلة التلفزيونية التي تم عرضها، مساء الثلاثاء، إصابتها بمرض مناعي قائلة :”لا أعاني من مرض مناعي، أنا كسرت أصبع رجلي، ومريضة بالديسك في ظهري، وأول أيام تصوير كنت على كرسي […]

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