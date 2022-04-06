2022/04/06 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eZatUHaBmPg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب باسم خشان: اني مع حكومة الأغلبية بشرط اني يقودها المستقلين.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب باسم خشان: اني مع حكومة الأغلبية بشرط اني يقودها المستقلين.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).