2022/04/06 | 00:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SSsfFI4S2RM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلافات تعيد مفاوضات الاتحاد والديمقراطي إلى المربع الأول وملفات أخرى في نشرة 12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخلافات تعيد مفاوضات الاتحاد والديمقراطي إلى المربع الأول وملفات أخرى في نشرة 12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).