الفتح:الحلبوسي يسعى زيارة الصدر لتغيير النائب الاول لرئيس البرلمان

2022/04/06 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تحالف الفتح مرتضى الساعدي،الثلاثاء، عن تفاصيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مبينا ان تصدع هيئة الرئاسة سيمتد الى الملفات الاخرى وحسم هذا الاشكال يجب ان يكون بموقف من البيت الشيعي.وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان ” التحالف الثلاثي يسعى لتذويب القوى […]

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