السيتي وليفربول يهزمان أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري الأبطال

2022/04/06 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتمكن فريقا مانشستر سيتي وليفربول من الفوز على فريقي أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.وحقق مانشستر سيتي، فوزا ثمينًا بنتيجة (1-0) على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 70.ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 13 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، في معقل الروخيبلانكوس "واندا ميتروبوليتانو".اقترب ليفربول من بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه بنفيكا 3-1 مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي. وسجل أهداف ليفربول كل من إبراهيما كوناتي (17) وساديو ماني (34) ولويس دياز (87)، فيما أحرز داروين نونيز هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 49، علما بأن لقاء الإياب سيقام الأربعاء المقبل على ملعب "أنفيلد".

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