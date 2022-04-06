مفوضية الانتخابات تحدد موعد توزيع مكافآت موظفي يوم الاقتراع في بغداد

2022/04/06 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

حددت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، موعدا لتوزيع مكافآت موظفي يوم الاقتراع في بغداد.

وقال بيان لمفوضية الانتخابات تلقته (بغداد اليوم)، ان " مكتبا انتخابات بغداد / الرصافة -والكرخ سيقوما بتوزيع مكافآت موظفي يوم الاقتراع واعتبارأ من يوم الاثنين 11 /4/ 2022 وخلال اوقات الدوام الرسمي في مقر خزينة محافظة بغداد الكائن في شارع الرشيد قرب جسر السنك مجاور دائرة عقارات الدولة وعلى المشمولين استصحاب المستمسكات الرسمية وبطاقة الناخب".واضاف، انه "سيكون التوزيع حسب الدوائر الانتخابية".

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