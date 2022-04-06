دوي انفجارات في لفيف غرب أوكرانيا

2022/04/06 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم لفيف في غرب أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات من جراء انفجارات دوت في منطقته، مساء الثلاثاء.

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