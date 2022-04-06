كربلاء : اجتماع مهم لمناقشة خطة الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة

2022/04/06 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي , اليوم الثلاثاء ,

الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى

مديرية زراعة كربلاء المقدسة , ترأس

الاجتماع المهندس مهدي حس

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