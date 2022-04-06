الشيخ الزهيري: حزب الدعوة ظلم نفسه بدخوله العملية السياسية بعد 2003

2022/04/06 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي العراقي وأحد مُنظّري حزب

الدعوة حليم الزهيري، الثلاثاء 5 نيسان

2022، إن ما تشهده الساحة السياسية

العراقية نتاج لتراكمات سابقة، وفيما

اشار إلى أن حزب الدعوة ظلم نفسه في حكم

البلاد بعد عام 2

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