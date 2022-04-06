مجلة: ثروة ترامب زادت 600 مليون دولار منذ تركه المنصب

2022/04/06 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء،

بأن صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق

دونالد ترامب زادت 600 مليون دولار منذ أن

ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021،

مما رفع صافي ثروته من 2.4 مليار دولار

إلى 3 ملي

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