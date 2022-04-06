2022/04/06 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ حمّلت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬طهران‭ ‬مسؤولية‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬لها‭ ‬بالملف‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬فيينا‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصف‭ ‬محاولة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬رمي‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعبها‭ ‬بالعمل‭ ‬‮«‬النزيه‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المعنيين‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحمّل طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحمّل طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).