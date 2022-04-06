أبواب مدننا

2022/04/06 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كان‭ ‬الرحالة‭ ‬العربي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬بطوطة‭ ‬حين‭ ‬يزور‭ ‬مدينة‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬أبوابها‭ ‬واسواقها‭ ‬المعروفة‭ ‬بأسماء‭ ‬زمانها،‭ ‬ولصلتها‭ ‬الوثيقة‭ ‬بأحوال‭ ‬الناس‭ ‬وكلامهم‭ ‬ومعاشهم،‭ ‬ولأنه‭ ‬زائر‭ ‬مار‭ ‬غير‭ ‬ماكث‭ ‬ومسجل‭ ‬غير‭ ‬محقق،‭ ‬كان‭ ‬يذكر‭ ‬اعداد‭ ‬الأبواب‭ ‬ولا‭ ‬يأتي‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أسمائها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬تغيرت‭ ‬مع‭ ‬عصور‭ ‬الحكّام‭ ‬الذين‭ ‬تعاقبوا‭ […]

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