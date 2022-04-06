مقتل رجل دين شيعي وجرح اثنين طعنا في إيران

2022/04/06 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬قُتل‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬شيعي‭ ‬وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬آخران،‭ ‬أحدهما‭ ‬جروحه‭ ‬بالغة،‭ ‬طعنا‭ ‬بسكين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬إيران‭ ‬وإحدى‭ ‬المدن‭ ‬المقدسة‭ ‬لدى‭ ‬الشيعة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬للتلفزيون‭.‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬محافظة‭ ‬خراسان‭ ‬الرضوية‭ ‬يعقوب‭ ‬علي‭ ‬نظري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رجلًا‭ ‬استهدف‭ ‬بالسلاح‭ ‬الأبيض‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬شيعة،‭ ‬فقتل‭ ‬واحدًا‭ ‬منهم‭ ‬وجرح‭ ‬اثنين‮»‬‭.[…]

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