واشنطن توضح سبب منع روسيا من سداد ديونها بدولارات في البنوك الأمريكية

2022/04/06 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، سبب منع روسيا من سداد ديونها باستخدام دولارات موجودة في البنوك الأمريكية.

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