2022/04/06 | 00:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق على خطى لبنان.. ثلث معطل سياسيا واقتصاديا | الساعة الأخيرة مع عبدالرحمن النجار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DtEGdlY8kNY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق على خطى لبنان.. ثلث معطل سياسيا واقتصاديا | الساعة الأخيرة مع عبدالرحمن النجار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق على خطى لبنان.. ثلث معطل سياسيا واقتصاديا | الساعة الأخيرة مع عبدالرحمن النجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).