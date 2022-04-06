بالفيديو.. انفجار قرب معسكر سعد شمال شرق بعقوبة

2022/04/06 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بان انفجارا وقع قرب معسكر سعد شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجارا وقع قرب معسكر سعد شمال شرق بعقوبة".

وأضاف، أن "الانفجار ناجم احتراق خزان وقود مركبة، وفرق الإطفاء سارعت لاخمادها".

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