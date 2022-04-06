التربية تحذر من صفحات مزورة باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي

2022/04/06 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة التربية، الاربعاء، من التعاطي مع صفحات مزورة باسمها او تحمل اسم وزيرها.

وقالت التربية في بيان، "توضيحا للرأي العام وتأكيداً على ضرورة التعامل مع مواقف وتصريحات وأخبار وزارة التربية فيما يخص الامتحانات وموضوع المحاضرين وغيرها من الامور التي تتعلق بالعملية التربوية من مصادرها الرسمية ونهيب بوسائل الاعلام ومتابعي هذا الشأن الحذر من المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحمل اسم الوزارة او الوزير".

وأعلنت الوزارة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة منتحلي صفة الاعلام الرسمي لها ومروجي الصفحات المزورة وانها لا تتحمل مسؤولية المنشورات فيها وتدعو الى استقاء اخبار ومستجدات وزارة التربية من المواقع الموثقة بالعلامة الزرقاء والمخول بالتصريح الرسمي حصرا".

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