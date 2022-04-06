خطف راهبة أميركية في شمال بوركينا فاسو

2022/04/06 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت راهبة أميركية (83 عاما) للخطف، ليل الاثنين على الثلاثاء، في شمال بوركينا فاسو الذي يشهد اضطرابات، حسبما أعلنت الأبرشية التي تنتمي إليها، الثلاثاء.

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