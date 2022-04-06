2022/04/06 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونظراؤه

العرب، أعضاء مجموعة الاتصال الوزارية

العربية حول الأزمة الأوكرانية، أمس،

في وارسو، محادثات مع وزير الخارجية

الأوكراني، ديميت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يعلن استعداده لتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يعلن استعداده لتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).