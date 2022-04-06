2022/04/06 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف النصر، حيدر

العبادي، اليوم الثلاثاء، السفير

البريطاني في بغداد، مارك برايسون،

فيما اكد على ضرورة تشكيل حكومة قوية

لمواجهة التحديات.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان تلقته

وكالة نون ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي للسفير البريطاني: ضرورة تشكيل حكومة قوية لمواجهة التحديات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي للسفير البريطاني: ضرورة تشكيل حكومة قوية لمواجهة التحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).