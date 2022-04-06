موت لا يليق ببطلة طليعية... سمير الأمير - سمير الأمير

2022/04/06 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير موت لا يليق ببطلة طليعية꧁سمير الأمير꧂لِم لَم تخبرك كل قراءتكأن تقليدك للقاتل ليس سوى سعي حثيث نحو تأكيد شعورك بالانسحاق؟ هل كنت تحتاجين ماركس ولوركا وناظم حكمت لكي تجلسي على المقهى واضعة ساق على ساق و أنت تدخنين "النارجيلة"؟ لم يكن الأمر يحتاج كل تلك الكتب الضخمة والندوات الصاخبة والاجتماعات الطويلة المملةكان يكفي لإنجاز المهمة أن تتركي بيت أبيك وتبيتي ليل ......





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