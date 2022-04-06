2022/04/06 | 01:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q1gRtvPBb6M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الخالدي : وافقت على تسلم منصب مقرر البرلمان لعدم وجود البديل | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الخالدي : وافقت على تسلم منصب مقرر البرلمان لعدم وجود البديل | المعادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).