غانتس لعباس: رمضان يجب أن يكون شهرا للسلام

2022/04/06 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الثلاثاء محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمناسبة حلول شهر رمضان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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