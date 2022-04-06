في شهر واحد.. العتبة الحسينية تتكفل بعلاج مجاني لـ 132 مواطناً بكلفة تجاوزت الـ 300 مليون دينار

2022/04/06 | 01:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاربعاء، 06 نيسان، 2022 تكفلها لـ 132 حالة

مرضية ومعالجتها مجاناً في مستشفياتها

بتوجيه من ممثل المرجعية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة سماحة الشيخ عبد ا

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