مسؤول أمريكي يوضح ملامح العقوبات المتوقعة على روسيا

2022/04/06 | 01:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن بلاده ستعلن، الأربعاء، بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

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