السيتي يتغلب على اتلتيكو وليفربول يسقط بنفيكا بثلاثية

2022/04/06 | 01:47 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق مانشستر سيتي الفوز بهدف نظيف ضد فريق اتلتيكو مدريد الاسباني ضمن مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وجاء هدف الفوز للسيتي عن طريق نجم خط الوسط الدولي بلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة السبعين.

كما تمكن ليفيربول من الفوز على بنفيكا بثلاثة اهداف مقابل هدف سجل هدف التقدم لليفربول ابراهيم كانوتي و عاد ساديو ماني من توسيع الفارق و قلص داروين نونيز لبنفيكا في الشوط الثاني فيما عاد لويس دياز لاضافة الهدف الثالث في الدقيقة ٨٧ من عمر اللقاء.

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