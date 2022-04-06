تونس ترد على تصريحات أردوغان بشأن حل البرلمان

2022/04/06 | 02:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، عن "بالغ استغرابها" من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.

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