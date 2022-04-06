الصومال.. الكشف عن مؤامرة لاغتيال الرئيس ورئيس وزرائه

2022/04/06 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت وكالة المخابرات الصومالية من مخطط لاستهداف رئيس البلاد محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، تقف وراءه "حركة الشباب" الإرهابية.وذكرت الوكالة عبر "تويتر": "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي".وأوضحت أن "محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة".

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