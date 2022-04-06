تجربة الصاروخ الأميركي الخارق للصوت.. البنتاغون يكشف لـ

2022/04/06 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جون كيربي، إن توقيت اختبار تجربة الصاروخ الفرط صوتي، "لا يتعلق بإرسال رسالة لأحد"، إنما الهدف هو "المساعدة على تحسين القدرات".

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