البابا فرنسيس يزور لبنان الغارق في أزماته 

2022/04/06 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه البابا فرنسيس في يونيو المقبل إلى لبنان الغارق في أزماته، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن تحمل "رجاء" للبنانيين المتعبين الذين ينتظرون الزيارة منذ سنوات.

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