منظمة: مقاتلون يشتبه بأنهم روس أعدموا 300 مدني في مالي

2022/04/06 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقيام جنود ماليين ومقاتلين أجانب يُشتبه في أنهم روس بإعدام 300 مدني بدون محاكمات، اشتبهوا بأن بعضهم متشددون، في نهاية مارس في منطقة وسط البلاد.

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