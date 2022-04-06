فرض حظر تجول في البيرو بعد احتجاجات على ارتفاع سعر الوقود

2022/04/06 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس البيرو بيدرو كاستيو فرض حظر تجول في العاصمة ليما، وفي مدينة كالاو المجاورة، بعد تظاهرات نظمتها شركات نقل شابتها أعمال عنف احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.ودخل حظر التجول الذي يطال نحو 10 ملايين نسمة، حيز التنفيذ عند الفجر وسيظل ساريا حتى منتصف ليل الثلاثاء لمواجهة "أعمال العنف التي أثارتها بعض الجماعات" و "من أجل استعادة السلام والنظام"، وفق ما قال كاستيلو في خطاب متلفز.واندلعت صدامات بين المتظاهرين والشرطة الاثنين في عدة مناطق في البيرو خلال إضراب لشركات النقل، في أول نزاع اجتماعي يواجهه رئيس الدولة منذ انتخابه في يوليو الماضي.وأدى ارتفاع أسعار الوقود والرسوم وكذلك أسعار المواد الغذائية إلى خروج تظاهرات تسببت في قطع الطرق وتعليق الدراسة في عدة مناطق.

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