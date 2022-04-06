اختبار صعب للطلبة خارج قواعده أمام نفط البصرة

2022/04/06 | 04:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الدوري الكروي الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الأولى زاخو والديوانية، بينما يستضيف نفط البصرة في ملعب الفيحاء نظيره الطلبة ضمن الجولة السادسة والعشرين.

في اللقاء الأول يطمح أبناء الخابور إلى كسر حاجز التعادلات، بعد 4 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، ويعول زاخو على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود بغية الارتقاء إلى مرتبة أفضل.

وسيفتقد زاخو في مباراة اليوم إلى خدمات لاعبه المحترف برونو اوليفر بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيشكل غيابه ضربة قوية لخط هجوم الفريق الشمالي، نظرا للإمكانات الجيدة التي يمتاز بها المحترف البرازيلي، ولذلك على الجهاز الفني أن يشرك البديل الجاهز لأخذ الدور الأساس في التشكيلة الرسمية، ويتواجد زاخو في المركز الثامن ولديه (37 نقطة).



بدوره يسعى أسود الفرات إلى تصحيح المسار وتحقيق نتيجة إيجابية تكون حافزا له من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط للدرجة الأدنى، لا سيما أنه يقف في المرتبة الـ18 برصيد (18 نقطة(.



ويعاني الديوانية من تذبذب النتائج بسبب عدم الاستقرار الفني من جراء التغييرات العديدة في الجهاز الفني، واستعانت الإدارة مؤخرا بخدمات المدرب الأردني هيثم الشبول بهدف الارتقاء بمستوى الفريق في الدوري.



في اللقاء الثاني يحل الطلبة ضيفا على نفط البصرة بأمل مواصلة عروضه المميزة والحفاظ على موقع الوصافة على الرغم من صعوبة المواجهة، لا سيما أنه حقق 5 انتصارات متتالية، كان آخرها على أربيل بنتيجة هدف دون رد، ويقدم الأنيق أفضل مستوياته منذ أعوام، إذ يحتل وصافة الترتيب بـ(52 نقطة).

وفي المقابل يرنو نفط البصرة لحصد النقاط الكاملة من أجل التقدم في سلم الترتيب، ويبلغ رصيد الفريق البصري (33 نقطة) محتلا المركز التاسع.



وحقق نفط البصرة فوزا مهما على الديوانية في الجولة السابقة، أعاد الفريق إلى وضعه الطبيعي بعد ثلاث خسارات تكبدها أمام أمانة بغداد والشرطة والنجف.



في سياق متصل تختتم غدا منافسات الجولة السادسة والعشرين، إذ يلعب الزوراء أمام نفط ميسان، بينما يشد الكهرباء الرحال إلى محافظة أربيل من أجل ملاقاة أصحاب الدار، وبدوره يستضيف الكرخ نظيره نادي القاسم.

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