منتخبنا يلاقي إسبانيا تجريبياً في بغداد

2022/04/06 | 04:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

وعد رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانكو انه سيحرص على تأمين تواجد المنتخب الإسباني لكرة القدم في العاصمة بغداد وخوض مباراة تجريبية أمام منتخبنا الوطني خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد بلانكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر اللجنة الأولمبية العراقية بالعاصمة بغداد أنه داعم وبقوة لحضور منتخب بلاده إلى بغداد من أجل ملاقاة أسود الرافدين وديا والإسهام في رفع الحظر المفروض على ملاعبنا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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