يائير لابيد علماني يلبس زي الحاخام! - توفيق أبو شومر

2022/04/06 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر داهم، يائير لابيد الإعلامي اليساري البارز، ووزير الخارجية الحالي، ورئيس الوزراء البديل التالي، يوم 3-4-2022م داهم بوابة دمشق في القدس ليُثبت ولاءه لمبادئ الصهيونية الاستيطانية، وليعزز فرصته لشغل منصب رئيس الوزراء التالي، لأنه يسير على مذهب أدعياء اليسار في إسرائيل، ممن يدعون أنهم لا يؤمنون بوجود الله، وهم في الوقت نفسه يرددون بأن (الله)منحهم أرض الميعاد!يائير لابيد اليساري كان عدوا لدودا للمتز ......





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