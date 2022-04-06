2022/04/06 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ------------------------------- بعد خروجى من السجن فى أواخر سنة 1963 ، عينت طبيبا فى إدارة الوحدات الصحية الريفية بوزارة الصحة .



وفى شهر يوليو سنة 1964 سافرت مع المرحوم الدكتور النبوى المهندس ، وزير الصحة إذ ذاك ، فى وفد للتفتيش على المنشآت الصحية فى أسوان . وقفت أطل من أعلى السد العالى .



الصور تتوالى فى ذهنى .



ليلة 26 يوليو سنة 1956 فى معتقل الواحات .



صوت عبدالناصر نسمعه واضحا فى الخيمة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على جسم السد - شريف حتاتة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على جسم السد - شريف حتاتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).