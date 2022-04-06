شهداء الشيوعية : عبد علي جبر ونجليه حسن وحسين (1-5) - حسين علوان حسين

2022/04/06 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين هذه هي واحدة من مئات الألوف من القصص الرهيبة لشهداء عراقيين أبرار ممّن أبت خسّة ودموية طواغيت البعثيين العملاء للأجنبي إلا إبادتهم عن بكرة أبيهم قبل و بعد انقلابي السي آي أي الفاشيين في العراق في 8 شباط ، 1963 ؛ و 17 تموز ، 1968 .



لقد حرصت العصابات الاجرامية لحزب البعث العميل كل الحرص على أن تتفنن كل التفنن الاجرامي الرهيب في أداء المهمات القذرة المناطة بها لحساب من عمَّلوها من أسيادها حكام أمريك ......





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