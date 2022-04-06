الاعتداءات على المعلمين.. من يحميهم؟

2022/04/06 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هناك قوانين لحماية المعلمين من الاعتداءات المستمرة؟

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