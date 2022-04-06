مدرب تشيلسي: كريم بنزيما نجم كبير وأود الحصول على توقيعه

2022/04/06 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، أعجابه الكبير بنجم ريال مدريد، كريم بنزيما، وذلك قبل الموقعة النارية التي سوف تجمع بين "البلوز" اللندني والعملاق الإسباني في إطار دوري أبطال أوروبا.

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