2022/04/06 | 07:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأعرب مدرب مانشستر سيتي ، بيب جوارديولا ،عن سعادته بالمستوى الذي حققه فريقه أمام أتلتيكو مدريد الذي فاز عليه بهدف للاشيء ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة : " أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمناه ، لعبنا أمام فريق صعب من الطراز العالمي ،النتيجة جيدة، وتهيأت لنا عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني والثالث ، اللاعبون أبلوا حسنا، لكن دخول جابريل جيسوس زودنا بطاقة خاصة ". واضاف جوارديولا : " يتمتع جاك جريليش بالذكاء في الاحتفاظ بالكرة، عندما نجري أي تبديل يكون ذلك لاعتقادنا أن التبديل سيحسن المستوى، في بعض الأحيان تسير الأمور كما نريد مع التبديلات، وفي بعض الأحيان لا ". وأتم جوارديولا : "من الصعب مواجهة فريق يتمتع بخبرة كبيرة في هذه البطولة، لكن سنذهب إلى هناك بهدف التسجيل والفوز مرة أخرى".المصدر/ كورة

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