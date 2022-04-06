داعش وإسرائيل :علاقات ملتبسة (1) - نهاد ابو غوش

2022/04/06 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش العمليات المسلحة الثلاث التي وقعت أواخر آذار/ مارس في مدن بئر السبع والخضيرة وبني براك على التوالي، أثارت من جديد أسئلة كبرى حول علاقة إسرائيل بتنظيمات السلفية الجهادية وبخاصة ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، حيث أعلنت المصادر الأمنية الإسرائيلية ارتباط منفذي العمليتين الأولَيَيْن بهذا التنظيم، وهم محمد أبو القيعان منفذ عملية بئر السبع التي أودت بحياة أربعة إسرائيليين، والشا ......





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