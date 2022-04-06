"سوق بيع الكلى".. تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالأعضاء في المغرب

2022/04/06 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "هسبريس" عن تفاصيل وصفها بالمثيرة بشأن اعتقال شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في المغرب.

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