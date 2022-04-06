بوتن يهدد بإجراءات انتقامية ردا على الضغوط على “غازبروم”

2022/04/06 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا وحذر من إجراءات انتقامية محتملة.وقال بوتن خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين إن “الوضع في قطاع الطاقة يزداد سوءا نتيجة إجراءات قاسية غير مرتبطة بالسوق، بما فيها الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في […]

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